İzmir'de, 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

İzmir'de, 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

İZMİR'in Menderesi ilçesinde, karşı yönden gelen 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Orta Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Seferihisar yönüne giden Osman A. idaresindeki 35 LF 226 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kaan Girgin idaresindeki 34 CPL 01 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaan Girgin ile onun kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Onur Dönmezler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. 2 kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir diğer araç sürücüsü Osman A. ile Baran Gül A.'nın ağır yaralandığı tespit edilirken, ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, karşı yönden gelen 2 otomobilin çarpıştığı ve çevredeki vatandaşların da yardım için olay yerine koştuğu görülüyor.