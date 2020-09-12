İzmir'de, 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

İZMİR'in Menderes ilçesinde, karşı yönden gelen 2 otomobil çarpıştı. 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, bu sabah saat 07.00 sıralarında Orta Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seferihisar yönüne giden Osman A. idaresindeki 35 LF 226 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kaan Girgin idaresindeki 34 CPL 01 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Kaan Girgin ile beraberinde bulunan Onur Dönmezler hayatını kaybetti. Osman A. ve Baran Gül A. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesi 'ne götürülüp, tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, karşı yönden gelen 2 otomobilin çarpıştığı ve çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu görülüyor.