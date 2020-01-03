İzmir'de 2 kişinin öldüğü pusunun altından uyuşturucu çeteleri çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 2 kişinin öldüğü pusunun altından uyuşturucu çeteleri çıktı - Son Dakika

İzmir'de 2 kişinin öldüğü pusunun altından uyuşturucu çeteleri çıktı

6 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yol kenarında pusu kuran silahlı grup tarafından açılan ateş sonucunda yoldan geçen otomobil sürücüsü ile motorlu kuryenin hayatını kaybettiği olayın iki uyuşturucu çetesi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.

İzmir'de 2 kişinin öldüğü pusunun altından uyuşturucu çeteleri çıktı, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yol kenarında pusu kuran silahlı grup tarafından açılan ateş sonucunda yoldan geçen otomobil sürücüsü ile motorlu kuryenin hayatını kaybettiği olayın iki uyuşturucu çetesi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle meydana geldiği öğrenildi. Olay ilgili gözaltı sayısı, 12'ye çıktı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olay, geçen Çarşamba günü gece saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup, cadde üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobili gören grup, tabancaları art arda ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızını artırarak bölgeden uzaklaşırken, caddeden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Çakır ve Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede hayatlarını kaybeden Çakır ve Kara toprağa verildi.

ÇEVREDEKİ KAMERALAR İZLENDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameraları tek tek izlenirken, şüpheliler de tespit edildi. Yapılan operasyonla dün 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde çatışmanın uyuşturucu satışı anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtildi. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, bu sabah olayla bağlantısı oldukları belirlenen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:15 Kaynak: DHA
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