İzmir'de 2 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili peş peşe gözaltılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 2 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili peş peşe gözaltılar - Son Dakika

İzmir'de 2 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili peş peşe gözaltılar

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'de 2 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili peş peşe gözaltılar, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Karabağlar ilçesinde dün bir araca yapılan silahlı saldırıda Sadullah Serkan Kara (32) ile bir otomobilde bulunan Lokman Çakır (40) ölmüştü. Dehşete düşüren anlar ise saniye saniye kameralara yansımıştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saatlerce olayla ilgili detaylı çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, bazı kişilerin kimliklerini tespit etti ve operasyonun düğmesine bastı. Şu ana kadar 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. - İZMİR

Serkan Kara, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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