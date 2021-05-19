ALİAĞA'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VE 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAY KAMERADA - Son Dakika

İZMİR'in Aliağa ilçesinde yaşayan Ç.B.'nin annesini yaralayıp 2 kişiyi öldürdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kemarası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kültür Mahellesi Onat Kutlar Sokak'ta bulunan bir pideci restoranında meydana geldi. İddiaya göre, Ç.B. amcası O.B. ile birlikte annesinin çalıştığı pide restoranına geldi. Annesi A.Ç. ve iş yerinde bulunan annesinin erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Behçet M. ile Ç.B. ve amcası O.B. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmüsi üzerine Ç.B., annesini bıçakla yaraladıktan sonra Behçet M.'ye tabancasıyla ateş etti. Kanlar içerisinde iş yerinden kaçan anne, yakınlarda bulunan bir markete sığınmak istedi. Annesinin arkasından giden Ç.B., kendisini engellemek isteyen market sahibi Hasan Türk ile annesi A.Ç'yi de silahla yaraladıktan sonra amcasıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, restoranda yaralı olan Behçet M.'nin ve market sahibi Hasan Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı A.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.Ç., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Behçet M. ve Hasan Türk'ün cesetleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından çevrede geniş çaplı araştırma yapıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından annesine yaralayan ve 2 kişiyi öldüren Ç.B. ve amcası O.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaçan A.Ç.'nin peşinden koşan Ç.B.nin ateş etmesi sonucu yere yığılması görüldü.