İzmir'de 2 kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı cezaevinde intihar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 2 kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı cezaevinde intihar etti - Son Dakika

İzmir'de 2 kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı cezaevinde intihar etti

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı ve bir doktorun eşini silahla öldüren, bir polisi de ağır yaralayan zanlı Enver Yıldız cezaevinde intihar etti.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı cezaevinde intihar etti, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı ve bir doktorun eşini silahla öldüren, bir polisi de ağır yaralayan zanlı Enver Yıldız cezaevinde intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, tutuklanmasından sonra Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen zanlı Enver Yıldız, tek başına kaldığı odada eşofmanının ipini pencere demirine bağlayarak kendisini asmış halde bulundu. Odaya giren infaz koruma memurları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Zanlı Enver Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay nasıl olmuştu


Torbalı ilçesi, 29 Aralık 2019 tarihinde çifte cinayetle sarsılmıştı. Önce İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, ardından Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal silahla öldürülmüştü. Polis memuru Yaşar Kahırlı'yı da yaralayan katil zanlısı Enver Yıldız ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda yakalanmıştı. Katil zanlısı ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. İşlemlerin ardından Torbalı Adliyesine sevk edilen katil ve 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştu. - İZMİR

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:48 Kaynak: İHA
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