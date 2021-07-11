İZMİR'DE 2 MİLYON 340 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasında gümrük kaçağı 2 milyon 340 bin adet makaron (boş sigara filtresi) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi'nde uygulama yaparken 34 UU 2661 plakalı kapalı kasalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin sürücüsü S.B.'nin tedirgin davranışları üzerine araçta yapılan aramada, kasa kısmında istiflenmiş halde toplam 234 karton koli içinde, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 2 milyon 340 bin kaçak makaron ele geçirildi. Kamyonet sürücü S.B. gözaltına alındı.