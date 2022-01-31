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İzmir'de 2 milyon TL değerinde kaçak araç lastiği ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 2 milyon TL değerinde kaçak araç lastiği ele geçirildi

31.01.2022 13:54
İzmir'de 2 milyon TL değerinde kaçak araç lastiği ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir tır içerisinde piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 268 adet gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir tır içerisinde piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 268 adet gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği geleceği tespiti üzerine harekete geçti. Ekipler, Kemalpaşa ilçesinde çevirme noktasında bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 268 adet ağır vasıta araç lastiğini ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, tırda bulunan iki kişi hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR

İzmir'de 2 milyon TL değerinde kaçak araç lastiği ele geçirildi

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İzmir Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 2 milyon TL değerinde kaçak araç lastiği ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 2 milyon TL değerinde kaçak araç lastiği ele geçirildi - Son Dakika
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