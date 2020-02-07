İzmir'de 2 suç örgütüne operasyon: 196 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

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İzmir'de 2 suç örgütüne operasyon: 196 gözaltı kararı (2)
6 saat önce
115 KİŞİ GÖZALTINDAİzmir'de, 2 suç örgütünden toplam 196 kişi hakkında verilen yakalama kararı doğrultusunda başlatılan operasyonda, 115 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
115 KİŞİ GÖZALTINDA
İzmir'de, 2 suç örgütünden toplam 196 kişi hakkında verilen yakalama kararı doğrultusunda başlatılan operasyonda, 115 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin Menderes ilçesinde ortak kullandıkları evde yapılan aramada; çok sayıda tabanca ve pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi. Bunlardan bazılarının, şüpheliler tarafından evin bahçesine atıldığı görüldü.
Davut CAN/İZMİR,
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