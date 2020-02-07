İzmir'de 2 suç örgütüne operasyon: 196 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

115 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir'de, 2 suç örgütünden toplam 196 kişi hakkında verilen yakalama kararı doğrultusunda başlatılan operasyonda, 115 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin Menderes ilçesinde ortak kullandıkları evde yapılan aramada; çok sayıda tabanca ve pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi. Bunlardan bazılarının, şüpheliler tarafından evin bahçesine atıldığı görüldü.

Davut CAN/İZMİR,