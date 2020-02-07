İzmir'de 2 suç örgütüne yönelik soruşturmada 171 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir merkezli 16 ilde, iki suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 171 şüpheliden 115'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet, mala zarar verme ve tehdit" suçları kapsamında elebaşılığını S.K. ile D.C'nin yaptığı iki "adi suç örgütü"ne yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturmada 171 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde belirlenen 165 adrese şafak vakti özel harekat polislerinin desteğiyle başlatılan eş zamanlı operasyonda 115 zanlı gözaltına alındı.

İkametgahlardaki aramalarda çok sayıda tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi.

Suç örgütü üyeleri hücre evinde yakalandı

İzmir polisi, Menderes ilçesinde suç örgütü üyelerinin kullandığı hücre evini tespit etti. Gözaltına alınanların büyük bölümü bu adreste yakalandı.

Kırsal kesimde bulunan korunaklı ikametgahta yakalanan şüphelilerin, silahları evin dışına atmaya çalıştıkları tespit edildi.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.