İzmir'de 2 suç örgütüne yönelik soruşturmada 171 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 2 suç örgütüne yönelik soruşturmada 171 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir'de 2 suç örgütüne yönelik soruşturmada 171 şüpheliye gözaltı kararı

6 saat önce

İzmir merkezli 16 ilde, iki suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 171 şüpheliden 115'i yakalandı.

İzmir'de 2 suç örgütüne yönelik soruşturmada 171 şüpheliye gözaltı kararı, System.String[]

İzmir merkezli 16 ilde, iki suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 171 şüpheliden 115'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet, mala zarar verme ve tehdit" suçları kapsamında elebaşılığını S.K. ile D.C'nin yaptığı iki "adi suç örgütü"ne yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturmada 171 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde belirlenen 165 adrese şafak vakti özel harekat polislerinin desteğiyle başlatılan eş zamanlı operasyonda 115 zanlı gözaltına alındı.

İkametgahlardaki aramalarda çok sayıda tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi.

Suç örgütü üyeleri hücre evinde yakalandı

İzmir polisi, Menderes ilçesinde suç örgütü üyelerinin kullandığı hücre evini tespit etti. Gözaltına alınanların büyük bölümü bu adreste yakalandı.

Kırsal kesimde bulunan korunaklı ikametgahta yakalanan şüphelilerin, silahları evin dışına atmaya çalıştıkları tespit edildi.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış
Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki, Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı.
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:22:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 2 suç örgütüne yönelik soruşturmada 171 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]