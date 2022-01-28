İzmir'de 2 Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi, pazar denetiminde darbedildi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde pazar yerinde denetim yapan 2 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi, satışı yasak balığı tezgahlarında bulundurduğu için ceza kesmek istedikleri şüpheliler tarafından darbedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bornova Belediyesinin talebi üzerine ilçedeki pazar yerinde, 26 Ocak'ta denetim gerçekleştirdi.

Ekip, pazar yerindeki bir balık tezgahında, 15 Aralık-31 Ocak arasındaki av yasağı kapsamında bulunan dil balığı satıldığını belirledi.

Şüpheliler, aralarında su ürünleri, ziraat mühendisi, veteriner ve ziraat teknikerinin de bulunduğu ekibe saldırdı. Görevlilerden 2 kişi darbedildi.

Saldırıya uğrayan 2 görevli, darp raporu alarak şikayette bulundu. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışanlardan 3'ünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Bakan Pakdemirli, saldırıyı kınadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda denetim ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pakdemirli, mesajında, "Bornova'da denetim görevini yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarımıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Arkadaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Benzer olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.