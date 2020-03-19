İzmir'de, 2 ton sahte dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonunda, yaklaşık 2 ton sahte dezenfektan ile 19 bin 555 boş plastik şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi Pancar karayolu üzerinde, bir kişinin sahte dezenfektan ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 ve 5 litrelik plastik şişelerde 2 bin 57 litre sahte dezenfektan ve çeşitli ebatlarda 19 bin 555 boş plastik şişe ele geçirdi. Şişelerin bir kısmı etiketlenmiş halde bulunurken, depodaki tüm malzemelere el konuldu. Olayla ilgili M.P. gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen M.P.'nin, buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, fırsatçılara izin verilmeyeceği vurgulandı.