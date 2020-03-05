Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından bu yıl 2. Uluslararası Çocuk Kongresi düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen kongresinin açılışında konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Türkiye'de sadece çocuk hasta yaş grubuna hizmet veren tek hastane olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi"nin tıp dünyasından çok önemli hekimleri bir araya getirdiğini belirten Öztop, "Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimleri ve çocuk hemşirelerine yönelik toplam 6 kurs ve pediatri alanında güncel gelişmeler, aşılar, beslenme, mekanik ventilasyon desteği gibi çocuk sağlığını ilgilendiren temel konular ele alınarak tartışılacaktır. Ben bu değerli kongrenin verimli geçeceğine inanıyorum." dedi.

Kongrenin başkanlığını yapan SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik ise hastane tarihinde ikinci kez çocuk hastalıklarının tedavi yollarının konuşulduğu bir kongre düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl hastanelerinin hizmete başlamasının 73. yılını kutladıklarını vurgulayan Çelik, "Yılda 127 bin acil servis olmak üzere yaklaşık 800 bin çocuk hastamıza hizmet vermekteyiz. Hastanemizde uzmanlık eğitimini tamamlamış sayıları 500'ü aşan hekim arkadaşlarımız tüm Türkiye'de Dr. Behçet Uz'un ışığını geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için bulundukları bölgelere taşımaktadır. 7 Mart'a kadar devam edecek olan kongrede katılımcılar farklı çocuk hastalıklarının teşhisi ve tedavisi konusunda önemli bilimsel çalışmaları dinleme şansı bulacaklar." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli'nin de katıldığı kongrede katılımcılara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fidan hediye edildi.