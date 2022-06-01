İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı göreve başladı - Son Dakika
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İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı göreve başladı

01.06.2022 14:57
İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı göreve başladı

Orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak 2 yangın söndürme uçağı İzmir'de göreve başladı.

Orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak 2 yangın söndürme uçağı İzmir'de göreve başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Selçuk Efes Havalimanına konuşlanan uçakları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölge Müdürü Derince, 1 Haziran itibarıyla yangın açısından riskli dönemin başlaması nedeniyle ormanlara giriş çıkış yasağının başladığını belirtti.

Söndürme organizasyonu olarak hava gücünü daha da güçlendirdiklerini kaydeden Derince, "Bu uçaklar bugün göreve başladı. 3 ton su kapasiteli, 4,5 saat havada kalabiliyor, 1000 kilometre menzilleri var. Konuşlanma yeri Selçuk olsa da Aydın, Muğla gibi değişik yerlerdeki yangınlara müdahale edecekler. Bu uçaklarımız havanın kritik olduğu günlerde keşif uçuşu yapacak. Buradaki amacımız da herhangi bir yangın, duman gördüklerinde hemen müdahale etsinler, böylece söndürmüş olalım." diye konuştu.

Derince, uçakların dışında şu an bölgede 2 helikopterin de görevde olduğunu aktararak, "Önümüzdeki günlerde bölge müdürlüğümüzde toplam 8 helikopter olacak. Hava filosu yönüyle yeterliyiz ve güçlüyüz." dedi.

İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı göreve başladı
İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı göreve başladı
İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı göreve başladı
İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı göreve başladı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı göreve başladı - Son Dakika


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