İzmir'de 2 yıl önce yanan ormanlık alana 6 milyon 500 bin fidan dikildi - Son Dakika

İzmir'de 2 yıl önce yanan ormanlık alana 6 milyon 500 bin fidan dikildi

12.05.2021 11:05
İzmir'de 2 yıl önce yanan ormanlık alana 6 milyon 500 bin fidan dikildi, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos 2019'da çıkan ve 53 saatte kontrol altına alınabilen yangında hasar gören ormanlık alanda 6 milyon 500 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos 2019'da çıkan ve 53 saatte kontrol altına alınabilen yangında hasar gören ormanlık alanda 6 milyon 500 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla, Karabağlar'da başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen yangında zarar gören alanın ağaçlandırılması için Orman Genel Müdürlüğünce özel çalışma yapıldı.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından yaklaşık 1300 orman köylüsü, yanan ağaçları keserek sahadan çıkardı.

Orman mühendisleri yanan alana dikilecek türlerle ilgili çalışma yaparken, sahanın boşaltılmasının ardından yeni fidanların toprakla buluşturulması için sürüm ve teraslama işleri başladı.

Dozerler ve iş makinelerinin kullanıldığı çalışmalarda 400 kişilik ekip, dik yamaçları yeniden ağaçlandırmak için teraslama işlemi yaptı ve fidanları dikti.

"4 bin hektar alan zarar görmüştü"

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, yangında 4 bin hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü, buranın etrafındaki bozuk sahayla birlikte 6 bin 600 hektarda ekiplerin ağaçlandırma çalışması yaptığını söyledi.

Alanda bir karış toprağı dahi boş bırakmayarak ağaçlandırdıklarını belirten Derince, şöyle konuştu:

"Bölgenin 3 bin 500 hektarını doğal yollarla gençleştirdik. Bunu sahadaki ağaçlardan dökülen tohumların çimlenmesiyle yaptık. Alanda 1800 hektar tabii gençleştirme, 1300 hektar ağaçlandırma çalışması yaptık. Alana ağırlıklı olarak kızılçam olmak üzere ladin, lavanta, zakkum, erguvan ve selvi türündeki fidanları diktik. Dikim çalışmalarımız tamamlandı. Burada 5 yıl boyunca dikilen fidanların çapalama ve ot alma işlemlerini yapacağız."

"1 metrekaresi bile imara açılmaz"

Derince, dikilen fidanların 20-25 yıl sonra 4-5 metreye ulaşacağını ve alanın eski görüntüsüne kavuşacağını ifade etti.

Kamuoyunda yanan ormanlık alanların imara açılacağı yönünde yanlış izlenimin olduğunu hatırlatan Derince, "Orman sahaları anayasamızın 169. maddesi kapsamında koruma altında. Anayasamızda 'Yanan orman alanları yıl içinde ağaçlandırılır.' hükmü var. Yanan orman alanlarının bir metrekaresi bile imara ya da ranta açılmaz. Ayrıca İzmir'deki ormanlarımızın kadastrosu yüzde 100 yapıldı. Orman alanlarının koordinatları belirlendi. Bir kişi bir metrekareye tecavüz edemez, ettiği anda zabıt tutulur, gerekli adli işlemler yapılır." diye konuştu.

Geçen yıl yanan alanlara da 6 milyon fidan dikildi

Derince, 2020 yılında İzmir ve Manisa'daki ormanlarda çıkan 285 yangında zarar gören 4 bin 200 hektarlık alana da 6 milyon fidan diktiklerini söyledi.

Derince, "Çeşme'nin Ildırı Mahallesi'nde geçen sene yanan alana 15 bin sakız fidanı diktik. Bu çalışma Türkiye'de bir ilk. Bakanımız da bu projeye çok önem veriyor. Gelecekte Sakız Adası'nın sakız tekelini kırmak istiyoruz. Sakızı ana vatanı Türkiye'ye getirerek ekonomiye kaktı sunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Derince, Bölge Müdürlüğü olarak yangın sezonuna 96 arazöz, 750 yangın işçisi, 66 kule, 30 termal kamera, 4 yangın söndürme helikopteri, bir amfibi uçak ve insansız hava aracıyla hazır bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Karabağlar, Türkiye, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 2 yıl önce yanan ormanlık alana 6 milyon 500 bin fidan dikildi - Son Dakika


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