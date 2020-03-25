İzmir'de 20 bin 350 sertifikasız maske ele geçirildi - Son Dakika

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İzmir'de 20 bin 350 sertifikasız maske ele geçirildi
6 saat önce
İzmir'de 5 iş yerine düzenlenen operasyonda 20 bin 350 sertifikasız maske ele geçirildi.
İzmir'de 5 iş yerine düzenlenen operasyonda 20 bin 350 sertifikasız maske ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde sertifikasız maske üretildiği bilgisine ulaştı.
Yapılan operasyonda atölyede 14 bin sertifikasız maske ele geçirildi. İş yeri sahibi H.U hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ekiplerin 4 iş yerine daha yaptığı baskınlarda 6 bin 350 maske daha ele geçirildi.
Operasyonlarda ele geçirilen 20 bin 350 sertifikasız maske İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:36 Kaynak: AA
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