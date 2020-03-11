İzmir'de 20 bin sahte ürün ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 20 bin sahte ürün ele geçirildi

6 saat önce

İzmir'de, aralarında cinsel uyarıcı ilaç ve vücut dezenfektanların da olduğu 20 bin 139 sahte ürün ele geçirildi.

İzmir'de 20 bin sahte ürün ele geçirildi, System.String[]

İzmir'de, aralarında cinsel uyarıcı ilaç ve vücut dezenfektanların da olduğu 20 bin 139 sahte ürün ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bazı kişilerin piyasaya sahte ürün sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin temin ettiği depoya baskın yapan polis, 15 bin 579 cinsel uyarıcı ilaç ve 3 bin 462 vücut dezenfektanı olmak üzere toplam 20 bin 139 sahte ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:52 Kaynak: AA
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