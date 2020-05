İzmir'de 20 yaş altı gençler kısıtlamaya verilen aranın keyfini çıkardı - Son Dakika

İzmir'de 20 yaş altı gençler kısıtlamaya verilen aranın keyfini çıkardı

İzmir'de gençler, verilen arada eldivenle önlem alarak basketbol oynadı

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan 20 yaş altı gençlere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bugün 4 saat ara verildi. Saat 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıkan gençler, açık havanın keyfini çıkararak spor ve yürüyüş yaptı. Cerrahi eldivenle basketbol oynayan bir grup genç ise renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında alınan geniş çaplı önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması oldu. Sosyal hayatta normalleşmenin başlaması ile beraber kademeli olarak bu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da esnetilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde önce 65 yaş ve üstü vatandaşlar, daha sonra da 0-14 yaş arası çocuklar için uygulamaya konulan esnetme, bugün de 15-20 yaş arası gençler için devredeydi. Saat 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıkabilen gençler, yaklaşık 50 gün sonra açık havanın keyfini çıkardı.

Bostanlı gençlerle doldu taştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı Rekreasyon Alanı'nı tercih eden gençler, sokağa çıkma kısıtlamasına verilen 4 saatlik molanın keyfini çıkardı. Yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkmayan gençler, bisiklet bindi, basketbol ve masa tenisi oynadı, yürüyüş yapıp masalarda oturarak deniz kenarında hava aldı.

Avrupa 2.'si Dalgıç da kısıtlamaya verilen aranın keyfini çıkardı

BMX sporunda Türkiye'yi bir çok ülkede temsil eden Avrupa 2.'si 17 yaşındaki İsmail Emre Dalgıç da 20 yaş altına verilen sokağa çıkma esnetilmesinden yararlandı. Bisikletiyle Bostanlı Rekreasyon Alanı'na uzun bir süre sonra sürüş yapan Dalgıç, "Sağlık her şeyden önemli. Neredeyse 2 ay oldu. Dışarı çıkmak heyecan verici. Çıkıp ter attık. Evde bisiklet sürüyordum; dışarıda sürmek daha keyifli. Bu süreçten dolayı yarışmalarım iptal oldu. Ama sağlık her şeyden önemli" ifadelerini kullandı.

Cerrahi eldivenle basketbol oynadılar

20 yaş altı gençlere verilen 4 saatlik arada renkli görüntüler de ortaya çıktı. Cerrahi eldivenle basketbol oynayan gençler, spor yaparken de önlem almayı unutmadı. Eldiven ile basketbol oynayan gençlerden 18 yaşındaki Eren Kara, "Alınması gereken bir karardı. Biz şu an çok mutluyuz. Dışarı çıkmamız, hava almamız lazım. Çünkü her genç bunu hak ediyor. 60 gündür dışarı çıkmıyordum; çöp bile atmaya gitmiyordum. Arkadaşlarla hep top oynamak istiyorduk. Hepimiz topa değdiğimiz için kendimizi korumamız gerekiyordu. Eldivenle önlem alarak bulaşıyı engelliyoruz" diye konuştu. Yine eldivenle basketbol oynayan başka bir genç 18 yaşındaki Mehmet Ege Güngör de yaklaşık 2 aydır dışarı çıkmadıklarını ve bu aranın keyfini çıkardıklarını belirtti. Güngör, "Basketbol oynuyoruz. Basketbol aşkımız çok büyük. O yüzden çok heyecanlandık. Bizim için iyi oldu. Basketbol oynuyoruz ama tedbirlerimizi de aldık. Kısıtlamadan önce eldivenle yürüyüşe çıktığımızda basketbol oynamıştık. Arkadaşlarla o an karar aldık ve basketbol oynarken eldiven takalım dedik" sözlerine yer verdi.

Önümüzdeki hafta da sürecek

Öte yandan kısıtlamaya verilen esnetme önümüzdeki hafta da sürecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlar 17 Mayıs Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkacak.