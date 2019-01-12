Son Dakika Haberleri: İzmir'de 200 Kilogram Daha Skunt Ele Geçirildi

İzmir'de 200 Kilogram Daha Skunt Ele Geçirildi

5 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir tatil köyüne düzenlenen operasyon kapsamında genişletilen soruşturmada, 200 kilogram skunk; yani genetiği değiştirilmiş esrar daha ele geçirildi.

İzmir'de 200 Kilogram Daha Skunt Ele Geçirildi, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir tatil köyüne düzenlenen operasyon kapsamında genişletilen soruşturmada, 200 kilogram skunk; yani genetiği değiştirilmiş esrar daha ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyonun daha düğmesine bastı. Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, Foça ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada 200 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) daha ele geçirildi. Böylece operasyon kapsamında 1 ton 200 kilogram skunk ile 500 gram likit esrar ele geçirilmiş oldu.

Operasyonda gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki ifade alma işlemleri devam ettiği, uyuşturucuyu yurt dışından getirdiği tespit edilen bir yabancı uyruklu zanlının yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:05 Kaynak: İHA

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