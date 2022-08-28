Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi

28.08.2022 10:17
Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi

İZMİR'de, 2016'da Sibel Çelik'i (24) bıçaklayarak öldürüp, cesedini bazaya koyduktan sonra evi ateşe verdiği suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Almanya'da olduğu belirlenen Halil Yılmaz (38), 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.

İZMİR'de, 2016'da Sibel Çelik'i (24) bıçaklayarak öldürüp, cesedini bazaya koyduktan sonra evi ateşe verdiği suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Almanya'da olduğu belirlenen Halil Yılmaz (38), 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi. İfadesi alınan Yılmaz, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Buca'ya bağlı Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'ta, 3 katlı binanın zemin katındaki Halil Yılmaz'a ait evde, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu belirlenirken, Halil Yılmaz ile nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, Yılmaz'ın peşine düştü ancak şüpheli bulunamadı. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ağabeyi Selman Yılmaz (40) da olayın ertesi günü Diyarbakır'a giderken yakalanıp, gözaltına alındı. Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren Selman Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konulduğu ve evin ateşe verildiği yer aldı. 2 kardeş hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'yakmak suretiyle mala zarar vermek' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, Selman Yılmaz tahliye edildi. Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamadı.

CİNSEL SALDIRI DA TESPİT EDİLDİÖte yandan Sibel Çelik'in, yargılamada istenen Adli Tıp Kurumu raporlarında, cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıktı. Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Alman yetkililer, Yılmaz'ı ülkelerine ilticacı olarak girdiği ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yıllarca Türkiye'ye göndermedi. Çelik'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz Türkiye'ye getirildi.AVUKATI DUYURDUÇelik ailesinin avukatı Sibel Önder, cinayet şüphelisi Halil Yılmaz'ın iadesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Önder, "2016 yılından bu yana mücadelesini verdiğim Sibel Çelik cinayetinin firari sanığı an itibarıyla Almanya'dan Türkiye'ye getirildi ve az önce ifadesi alınarak tutuklandı. Her zaman dediğim gibi 'Ölünün dili yok ama benim var'" dedi.

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Kaynak: DHA

Halil Yılmaz, Sibel Çelik, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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