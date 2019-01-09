İzmir'de 2018'de 296 Ha. Orman Alanı Yandı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre toplam 470 Binha. orman alanına sahip olanİzmir'de 2018 yılında toplam 167 adet orman yangını çıktığınıve bu yangınlarda 296 hektar orman alanın zarar gördüğünü buna karşılık yanan alanlarla birlikte İzmir'de toplam 1.926 hektar orman alanın ağaçlandırıldığı belirtildi.

İzmir ve Manisa Ormanlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve muhafaza edilmesinden sorumlu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz aralık ayında başlayan yağışlarla birlikte ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Orman köylüsünün ekonomik anlamda desteklenmesi için de 2018 yılında gelir getirici tür ağaçlandırması yapan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü toplam 38 köye badem, zeytin, ceviz, dut , fıstıkçamı, kestane , ahlat , iğde ve alıç gibi türlerde toplam 440 ha. Alana 81.500 adet fidan dikerek orman köylülerinin kullanımlarına verdi.