İzmir'de 2019'da çıkan yangınların yüzde 44'ü sigara kaynaklı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 2019'da çıkan yangınların yüzde 44'ü sigara kaynaklı - Son Dakika

İzmir'de 2019'da çıkan yangınların yüzde 44'ü sigara kaynaklı

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının verilerine göre geçen yıl kentte meydana gelen yangınların yüzde 44'ünün sigara kaynaklı olduğu bildirildi.

İzmir'de 2019'da çıkan yangınların yüzde 44'ü sigara kaynaklı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının verilerine göre geçen yıl kentte meydana gelen yangınların yüzde 44'ünün sigara kaynaklı olduğu bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye kayıtlarına göre geçen yıl kentte, 11 bin 145 yangın çıktı. Bunların yüzde 95'i başlangıç halindeyken söndürüldü.

Açıklamada, İzmir'deki orman yangınları hariç yangınlardan dolayı zararın 174 milyon 214 bin 790 lira olduğu belirtildi.

Yangınların yüzde 44'ünün sigara, yüzde 22'sinin açık ateşten kaynaklandığı, kalan bölümün ise elektrik kaçağı ile diğer nedenlerden çıktığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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