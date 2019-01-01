Son Dakika Haberleri: İzmir'de 2019 Yılının İlk Bebeği Dünyaya Geldi

İzmir'de 2019 Yılının İlk Bebeği Dünyaya Geldi

43 dakika önce

İzmir'de 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldiİZMİR - Yeni yılın ilk bebeklerinden biri İzmir'de dünyaya geldi.

İzmir'de 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

İZMİR - Yeni yılın ilk bebeklerinden biri İzmir'de dünyaya geldi. Özel bir hastanede gözlerini açan bebeğe Duru adı verildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde özel bir hastanede doğan bebek 2019'un ilk bebeklerinden biri olarak dünyaya gözlerini açtı. Pelin ve Çağan Özkan çiftinin Duru adını verdikleri bebeği saat 00.28'de dünyaya geldi. Anne Pelin Özkan yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade etti.
Duru bebeği dünyaya getiren Dr. Ahmet Akkoca, "Bende çok mutluyum gerçekten. Bu heyecana aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz. Duru bebeğimiz saat 00.28'de ve üç kilo 808 gram olarak olarak dünyaya geldi. Boyu da 51 santimetre olan minik yavrumuz gayet sağlıklı. Umarım güzel günler onunla birlikte olur" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Bornova, İzmir, Genel
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