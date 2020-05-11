İzmir'de 2020 sulama sezonunda 400 bin dekar tarım arazisi sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, İzmir'de 2020 yılı sulama sezonunda toplam 400 bin dekar tarım arazinin sulanacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdür Vekili Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, sulama sezonuna ilişkin bilgi verdi.

İzmir'de 2020 yılı sulama sezonunda toplam 400 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"İzmir ilinde en önemli sulama projelerinin başında Menemen Ovası sulaması geliyor. İş kapsamında 190 bin 500 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 248 milyon lira katkı sağlanmasının hedefleniyor. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."