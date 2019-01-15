İzmir'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Çeşme
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Alaçatı
açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespiti üzerine harekete geçti.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10 Somali
, 7 Suriye
ve 4 Irak
uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:04 Kaynak: AA
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