İzmir'de 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen kurtarıldı

11.04.2022 22:25
İzmir'de 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen kurtarıldı

İZMİR'in 3 ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen ise kurtarıldı.

İZMİR'in 3 ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 8 Nisan tarihinde Çeşme ilçesi Karaada üzerinde 4 göçmen, 9 Nisan'da ise Selçuk ilçesi açıklarında 17 göçmeni yakaladı. Öte yandan, 9 Nisan tarihinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 göçmen, 10 Nisan'da ise Seferihisar ilçesi açıklarında 20 göçmen kurtarıldı. Toplamda 70 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.


İzmir'de 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen kurtarıldı
İzmir'de 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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