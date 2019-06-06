İzmir'de 21'i çocuk 35 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 21'i çocuk 35 kaçak göçmen yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:54 Kaynak: İHA
'in Dikili
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 21'i çocuk 35 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botu tespit etti. Ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan göçmenlerin peşine düştü. Durdurulan lastik botta 7'si erkek, 7'si kadın, 21'i çocuk olmak üzere Afganistan
uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi. - İZMİR
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