İzmir'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi

21.03.2022 15:57
İzmir'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 6 bin 35 fidan toprakla buluşturuldu.

İzmir'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 6 bin 35 fidan toprakla buluşturuldu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce Bornova Evka-3'te 40 dekar ormanlık alanda fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon ve mera ıslahı alanında büyük bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Türkiye'nin ağaçlandırmada dünya birincisi olduğunu belirten Derince, "Ülkemizin orman varlığı 23,1 milyon hektar ile yüzölçümünün yüzde 29,6'sını kaplıyor. Hedeflerimizden biri 2023 sonuna kadar ülke topraklarının yüzde 30'unu ormanlarla kaplamaktır. Bu hedef doğrultusunda bu yıl sonuna kadar 600 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Derince, 2022'de Bölge Müdürlüğü olarak 4 bin hektar alanda 7 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Törenin ardından öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, alanda fidan dikti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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