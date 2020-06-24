İzmir'de 21 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de 21 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 21 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 21 sığınmacı kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Sahil Güvenlik ekiplerince Aslan Burnu açıklarında bir grup sığınmacının olduğu bilgisine ulaşıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 sığınmacı kurtarıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:27 Kaynak: İHA
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