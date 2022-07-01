İZMİR'DE 21 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'de, polisin iki ayrı eve eş zamanlı düzenlediği operasyonda Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 21 parça tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Buca ve Karabağlar ilçelerindeki 2 ev ile 1 şüphelinin yapılan üst aramasında, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait üzerinde hayvan ve çiçek motifleri bulunan 3 mermer mimari parça, 2 taş sütun, 11 sikke, 1 yüzük, 2 ok ucu, 1 kurşun obje ve 1 kolye ucu ele geçirildi. Şüpheli 3 kişi hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tutanak tutulup, adli işlem başlatıldı.