İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedenini otopsi söyleyecek - Son Dakika

Dün akşam Bengisu Mahallesi'nde 18.00 sıralarında edinilen bilgiye göre, evde oturduğu sırada rahatsızlanan Duygu Huriye A., (21) Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın kanında uyuşturucu madde olduğu öne sürüldü. Genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Duygu Huriye A.'nın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.