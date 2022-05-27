İzmir'de 210 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 210 sikke ele geçirildi

27.05.2022 10:33
İzmir'de 210 sikke ele geçirildi

İzmir'in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 210 sikke ele geçirildi.

İzmir'in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 210 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca'ya bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.Ü'yü durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 15 gümüş sikke bulundu.

Karşıyaka'daki Sancaklı Mahallesi'nde de A.B'nin üst aramasında Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 13 gümüş sikke ele geçirildi.

Ekipler, Menemen'de Yıldırım Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan S.Ç'nin kullandığı otomobilde arama yaptı. Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 182 bronz ve bakır sikke bulundu.

Ele geçirilen toplam 210 sikke, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İzmir'de 210 sikke ele geçirildi
İzmir'de 210 sikke ele geçirildi

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Kaynak: AA

Helenistik, Karşıyaka, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 210 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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