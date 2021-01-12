İzmir'in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişinin taşıdığı poşette, 210 uyuşturucu hap bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürçeşme Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece saatlerinde şüphe üzerine B.Y'yi (28) durdurdu.
Şüphelinin elindeki poşette yapılan aramada 210 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ceza kesilen B.Y, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 210 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika