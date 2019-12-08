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İzmir'de 216 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 216 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 216 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 216 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi Sığacık Balık Çiftliği mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, belirlenen bölgede bulunan 119 Afganistan, 4 Orta Afrika, 2 Eritre ve 1 Mısır uyruklu 126 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi Karaburun ve Karaada açıklarında ekiplerce tespit edilerek durdurulan 2 ayrı lastik botta da 42 Orta Afrika, 35 Suriye ve 13 Filistin uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Seferihisar, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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