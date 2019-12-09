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İzmir'de 216 göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 216 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 216 göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 216 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ve Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 216 göçmen yakaladı. Seferihisar ilçesi Sığacık Balık Çiftliği mevkisinde yakalanan 119 Afganistan, 4 Orta Afrika, 2 Eritre ve 1 Mısır uyruklu ile Çeşme ilçesinin Karaburun ve Karaada açıklarında yakalanan 42 Orta Afrika, 35 Suriye ve 13 Filistin uyruklu göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orta Afrika, Seferihisar, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:52 Kaynak: DHA
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