İzmir'de 22 acemi kasap hastanelik oldu
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İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kent genelinde 22 kişi Kurban Bayramı'nda kurbanlık keserken basit kesiler nedeniyle hastanelere başvurdu.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kent genelinde 22 kişi Kurban Bayramı'nda kurbanlık keserken basit kesiler nedeniyle hastanelere başvurdu. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
İzmir'de Kurban Bayramı nedeniyle 17'si kasap, 5'i vatandaş toplam 22 kişi Kurban Bayramı'nda kurbanlık keserken hastanelik oldu. 22 hastanın da basit kesilerle hastaneye başvurduğu belirtildi. - İZMİR
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