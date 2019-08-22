Son Dakika Haberleri: İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Ağustos'ta ormanlık alana kaçan şüpheli bir aracı durdurdu. Aramada deniz yolu ile Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücü ile ekiplerden kaçmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı, düzensiz göçmenler Doğanbey Jandarma Karakoluna götürüldü.

Seferihisar, Jandarma, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:36 Kaynak: AA
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