Son Dakika Haberleri: İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun Ballıkuyu Caddesi civarında toplandıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzensiz göçmenlerin belirlenen adresten araçlarla alınmasının ardından takibe başlayan polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler, Somali uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Araçta yapılan aramada 11 can yeleği ile 2 pompa da ele geçirildi.

Operasyonda, yasa dışı geçişi geçişi organize ettikleri iddiasıyla Ç.B, C.Ü, A.E.A, S.S.S, ve G.D. de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı Pastırma sıcakları bitiyor! Hava soğuyacak, yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:42:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]