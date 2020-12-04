İzmir'de 22 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde 22 litre etil alkol ile 2,5 litre anason ele geçirildi.

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Menemen ilçesinde bir tekel bayisinde sahte alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin iş yerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 22 litre etil alkol ile 2 buçuk litre anason, çeşitli aromalar ile gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 6 şişe içki ele geçirildi.

İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.