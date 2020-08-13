İzmir'de 22 üreticiye 73 manda hibe edildi - Son Dakika

İzmir'de 22 üreticiye 73 manda hibe edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küçük üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor.

İzmir'de 22 üreticiye 73 manda hibe edildi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küçük üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Köylülerin üreterek hem toprağında kalmasını hem de bölgeye ekonomik girdi sağlamayı hedefleyen Başkan Soyer, Kınık ve Bergama'da 22 üreticiye 73 manda hibe etti. Soyer, manda sütünden İzmir Mozerellası gibi katma değeri yüksek ürünler yapmayı ve bunu tüm dünyaya pazarlamayı amaçladıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üreticiye verdiği destek sürüyor. Başkan Soyer, bugün de "Manda Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılması ve Desteklenmesi" projesi kapsamında Kınık'ın Dündarlı köyünde 12 üreticiye, Bergama'nın Dağıstan köyünde de 10 üreticiye toplamda 73 manda hibe etti. Böylece İzmir'de üreticilere dağıtılan manda sayısı 198'e ulaştı. Dağıstan köyünde düzenlenen manda dağıtım töreninde ilk defa manda sahibi olan üreticiler, heyecanlı anlar yaşadı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ali Onat Çetin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, CHP Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz ile ilçe kadın ve gençlik örgütü, Bergama İlçe Tarım Müdürü Ümmiye Çelik Saygın'ın yanı sıra Bergama'da bir çiftlik alarak burada yaşamaya başlayan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, belediye meclis üyeleri, kooperatif başkanları, muhtarlar ve üreticiler de katıldı.

"Üreticiye ve ülkenin milli gelirine büyük katkı sağlıyor"

Düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, manda besiciliğini İzmir'den başlayarak ülke genelinde yeniden canlandırmak istediklerini söyledi. Manda yetiştiriciliğinin yeniden yaygınlaştırılması için ilk adımın, bir dönem manda besiciliğinin yaygın olarak yapıldığı Selçuk ilçesinde atıldığını anımsatan Soyer, İzmir'in her yerinde bu işi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Mandacılığın, üzerinde yaşanılan bu toprakların en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Soyer, "Dünyada en yaygın kullanılan peynirlerden mozerella peyniri, Doğu Akdeniz ve Anadolu'dan Batı Akdeniz'e doğru yayılmış olan mandaların sütünden yapılıyor. Düşünün ki başka bir ülke, bu ülkenin mandasının sütünden tüm dünyaya pazarladıkları bir marka oluşturuyor. Böylece hem üreticisine hem ülkenin milli gelirine büyük katkı sağlıyor" dedi.

"Manda ürünlerinin yerelden yurt dışı pazarlara satılır hale getirmeliyiz"

Dünyadaki örneklerin aksine Türkiye'de manda sütünden bir marka oluşturulmadığını, mandacılığı bitiren bir noktaya gelindiğine dikkat çeken Tunç Soyer, bu tabloyu değiştirmek için yola çıktıklarını ifade etti. Başkan Soyer, İzmir'de manda besiciliğini yaygınlaştırarak manda sütünden İzmir Mozerellası gibi katma değeri yüksek ürünler yapmayı ve bunu tüm dünyaya pazarlayarak üreticilerin yanı sıra ülkeye büyük destek sunmayı amaçladıklarını anlattı. Başkan Soyer, konuşmasında şunlara değindi:

"Manda sayısını artırarak manda ürünlerinin yerelden yurt içi ve yurt dışı pazarlara satılır hale getirmek zorundayız. Manda sütünden üretilen ürünlerin ihracat potansiyeli çok yüksek."

Konuşmaların ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimlere katılarak manda almaya hak kazanan üreticilere, mandaları kur'a çekimleri ile teslim edildi. Başkan Tunç Soyer, buradaki törenin ardından İzmir Dağıstanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Burada dernek başkanı Ersan Ağır ve üyelerle bir süre sohbet eden Soyer, ardından köyden ayrıldı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Kınık, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:16

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de 22 üreticiye 73 manda hibe edildi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 7 gözaltı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak "Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde         
16:01
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü         
15:13
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış         
15:08
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada         
14:47
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı         
14:37
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler         
14:36
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor         
14:04
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz         
13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı         
12:17
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu         
12:05
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı         
11:49
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti         
10:59
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu         
09:37
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı         
09:23
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar         
08:48
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı         
07:55
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu         
07:41
Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu         
00:37
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 21:07:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 22 üreticiye 73 manda hibe edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei