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İzmir'de 220 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 220 kilo kaçak tütün ele geçirildi

02.02.2022 17:26
İzmir'de 220 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya baskın yapan polis ekipleri tarafından toplam 220 kilogram kaçak tütün ve 318 bin boş makaron ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya baskın yapan polis ekipleri tarafından toplam 220 kilogram kaçak tütün ve 318 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak-bandrolsüz sigara satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Gölcük Mahallesi'nde bulunan bir depoyu takibe aldı. Depoda kaçak tütün bulundurulduğunu belirleyen ekipler, dün adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda, 220 kilogram kaçak tütün ve 318 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili V.D. (42) ve K.T. (36) polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İZMİR

İzmir'de 220 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Münir Karaloğlu, Menemen, İzmir, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 220 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 220 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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