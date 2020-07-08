İzmir'de 220 kök Hin keneviri ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Dikili ve Menemen ilçelerinde 220 kök Hint keneviri ile 34 gram marihuana ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesinde yaşayan M.A'nın hayvan ağılı ve ormanlık alanda kenevir bitkisi ektiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Aramalarda 220 kök Hint keneviri bulundu.

Menemen ilçesinde ise uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen D.K'nın evinde yapılan aramada ise 34 gram marihuana ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve D.K, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.