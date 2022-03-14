İZMİR'DE 222 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE 222 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

14.03.2022 10:46

İZMİR'in Urla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 222 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

İZMİR'in Urla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 222 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen cuma günü Zeytinler Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan göçmenlerin olduğu tespit edildi. İHA destekli operasyonda, durdurulan bir kamyon içinde 73 Afganistan uyruklu göçmen ve organizatör oldukları tespit edilen E.A. ile F.D. yakalandı. Ekipler bir gün sonra yine aynı mahallede kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine yeniden harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda arazide dağınık halde ilerleyen 76 Afgan, 39 Irak, 8 İran, 8 Mısır, 3 Yemen ve 15 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. İki operasyonda yakalanan toplam 222 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan E.A. ve F.D. ise karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'DE 222 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 222 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 222 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 222 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE 222 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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