İzmir'de 226 Afgan göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 226 Afgan göçmen sınır dışı edildi

24.06.2022 18:40

İzmir Valiliği İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünde bulunan Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen, uçakla sınır dışı edildi.

İzmir Valiliği İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünde bulunan Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen, uçakla sınır dışı edildi.

Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan ve yine yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan farklı tarih ve bölgelerde yakalanmış 226 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünden alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Tümü Afganistan uyruklu şahıslardan oluşan 226 düzensiz göçmen, İzmir'den Afganistan Kabil'e uçak yolu ile gönderildi. Türkiye ve Galatasaray formaları giyen bazı göçmenler dikkat çekti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri arasında uçağa binen düzensiz göçmenlerin tahliyesi, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı İzmir'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı İzmir'de Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen sınır dışı edildi İzmir'de Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kaynak: İHA

İzmir Valiliği, Afganistan, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 226 Afgan göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 18:53:15. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 226 Afgan göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement