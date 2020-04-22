İzmir'de 23-26 Nisan için toplu ulaşım hizmetleri düzenlendi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23-26 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi toplu ulaşım hizmetlerinde düzenlemeye gitti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23-26 Nisan'da geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasında yasak kapsamında olmayan meslek gruplarına toplu ulaşım hizmetini ESHOT otobüsleri, metro ve İZBAN verecek.

Kısıtlamanın başladığı ve bittiği saatler arasında otobüsler ve metro yarım saatte bir, banliyö trenleri 24 dakikada bir sefer yapacak.

Sefer programlarına belediyenin ve ulaşım kuruluşlarının resmi sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

ESHOT otobüsleri 49 ana hatta hizmet verecek. Daha önceki kısıtlama günlerinde gelen talepleri dikkate alan ekipler, bazı hatların son duraklarında geçici düzenlemeler yaptı.

Öte yandan, sadece sağlık çalışanlarına özel planlanan otobüs güzergahları ise dörtten altıya çıkarıldı.