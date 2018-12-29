Son Dakika Haberleri: İzmir'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

10 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Filistin, Somali, Kenya, Mısır, Eritre ve Kamerun uyruklu 23 kişiyi yakaladı.

Kıyıya çıkartılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:58 Kaynak: AA

Alaçatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, İzmir, Güncel
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