İzmir'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
10 dakika önce
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Çeşme
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Alaçatı
açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
, Filistin
, Somali
, Kenya
, Mısır
, Eritre ve Kamerun
uyruklu 23 kişiyi yakaladı.
Kıyıya çıkartılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:58 Kaynak: AA
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