İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı

22.07.2022 21:45
İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 67 göçmen kurtarılırken, 23 göçmen ise yakalandı.

İZMİR'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 67 göçmen kurtarılırken, 23 göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 Temmuz'da saat 04.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 23 kaçak göçmeni yakaladı. Lastik bot ile yakalanan göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı.Öte yandan, 22 Temmuz saat 03.55 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin lastik botla denizde mahsur kaldığı bilgisini alan ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilen 67 kaçak göçmeni kurtardı. Toplam 90 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Karaburun, Dikili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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