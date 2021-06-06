İzmir'de 23 mahallede muhtarlık seçimi yapılıyor - Son Dakika

İzmir'de 23 mahallede muhtarlık seçimi yapılıyor

İZMİR - İzmir genelinde 15 ilçede ölüm ve farklı nedenler sebebiyle boşalan muhtarlıklar için ara seçim yapılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda İzmir'in 15 ilçesinde bulunan 23 mahallesinde ölüm veya farklı nedenler sebebiyle boş kalan muhtarlıklar için yapılan ve sabah saatlerinde başlayan ara seçim, devam ediyor. Karabağlar ilçesinde 16 bin nüfuslu Bahçelievler Mahallesi muhtarlığı için sandık başına giden seçmenler İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Seçmenler,2 aday arasında seçimlerini yaparak, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

"Vekaleten baktığımız yer, asaleten olsun diye şu anda muhtarlık seçimimiz var"

Bahçelievler Mahallesi muhtarı adaylarından Mehmet Kösen, mahallelerinin güzel bir muhit olduğunu ve 21 yıllık azalık görevinden sonra muhtar Halil Sarıcan'ın yerine kaymakamlık tarafından vekaleten atandığını belirterek, "Vekaleten baktığımız yer, asaleten olsun diye şu anda muhtarlık seçimimiz var. İki adayız. Allah'ın izniyle hiçbir huzursuzluk olmadan çok güzel şekilde seçimimiz devam ediyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Seçim ortamı çok güzel. Mümkün olduğu kadar covidden uzak kalmak için ortamın dezenfekte edilmesine ve oy kullanılacak sandıkların arasının açık olmasına çok dikkat ettik. Mahallemiz 16 bin nüfuslu, 12 bin seçmenimiz var. İyi bir katılım var. İnsanlar da biraz dışarıya çıkıp oy kullanmaya susamışlar. Onun için seçim güzel geçiyor. Seçimle yurdumuza ve memleketimize hayırlı olsun.

"Seçim gayet güzel ve sorunsuz bir şekilde gidiyor"

Bir diğer muhtar adayı olan Gül Arslan Çiftçi ise, seçim çalışmalarından bahsederek, "Sokakları tek tek dolaştık. Pandemi koşulları kapsamında olabildiğince komşularımızı ziyaret ettik. Daha sonra insanları sosyal medyadan bilgilendirdik. Kendi projelerime dair vatandaşlara bilgilendirme çalışması yaptım. Çok destek aldım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda da seçim gayet güzel ve sorunsuz bir şekilde gidiyor. Saat 18.00 gibi sonuçların belli olacağını düşünüyorum. Diğer arkadaşıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.