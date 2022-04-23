İzmir'de "23 Nisan Çocuk Korteji" Yapıldı. Tunç Soyer: "Ata'mızın Mirasına Layık Olmaya Çalışıyoruz" - Son Dakika
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İzmir'de "23 Nisan Çocuk Korteji" Yapıldı. Tunç Soyer: "Ata'mızın Mirasına Layık Olmaya Çalışıyoruz"

23.04.2022 15:16

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyükşehir Belediyesi'nin "23 Nisan Çocuk Korteji" ile kutlandı. Ellerinde bayraklarla bando eşliğinde marşlar söyleyerek çocuklarla birlikte yürüyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tam bir bayram kutluyoruz. Ata'mızın bize bıraktığı mirasa layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyükşehir Belediyesi'nin "23 Nisan Çocuk Korteji" ile kutlandı. Ellerinde bayraklarla bando eşliğinde marşlar söyleyerek çocuklarla birlikte yürüyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tam bir bayram kutluyoruz. Ata'mızın bize bıraktığı mirasa layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli dans gösterileri yapıldı. Programa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, törende yaptığı konuşmada, TBMM'nin açılışının 102. yılına ulaşmasının coşkusunu ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

HALK OYUNLARI VE GÖSTERİLER YAPILDI

Kutlamalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "23 Nisan Çocuk Korteji" ile devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ile çocuklar ve velileri Gündoğdu Meydanı'ndan Kültürpark Lozan girişine kadar bando eşliğinde yürüyüp çevredekileri selamladı. Kortej, Kültürpark'ta halk oyunları ile çeşitli gösterilerle son buldu.

SOYER: "TAM BİR BAYRAM KUTLUYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kortej sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bayram, festival, karnaval kıvamında çok keyifli bir kutlama. Çocuklarımızla beraber marşlar söyleyerek geldik. Çok sıcak olmasına rağmen herkesin coşkusu ve heyecanı yerinde. Çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. Ata'mızın bize bıraktığı mirasa layık olmaya çalışıyoruz. Tam bir bayram kutluyoruz. Biz aydınlık, güzel mutlu huzurlu bir ülke emanet etmeye gayret edeceğiz. Atalarımızın bize yaptığı gibi. Onlardan da sonraki kuşaklara güzel bir memleket bırakmalarını bekleyeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ...

1. VİDEO: 23 Nisan Çocuk Korteji'nden görüntüler ve Tunç Soyer'in konuşması

2. VİDEO: Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki 23 Nisan töreninden görüntüler

İzmir'de 23 Nisan Çocuk Korteji Yapıldı. Tunç Soyer: Ata'mızın Mirasına Layık Olmaya Çalışıyoruz
İzmir'de 23 Nisan Çocuk Korteji Yapıldı. Tunç Soyer: Ata'mızın Mirasına Layık Olmaya Çalışıyoruz
İzmir'de 23 Nisan Çocuk Korteji Yapıldı. Tunç Soyer: Ata'mızın Mirasına Layık Olmaya Çalışıyoruz
İzmir'de 23 Nisan Çocuk Korteji Yapıldı. Tunç Soyer: Ata'mızın Mirasına Layık Olmaya Çalışıyoruz

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Tunç Soyer, 23 Nisan, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de '23 Nisan Çocuk Korteji' Yapıldı. Tunç Soyer: 'Ata'mızın Mirasına Layık Olmaya Çalışıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de "23 Nisan Çocuk Korteji" Yapıldı. Tunç Soyer: "Ata'mızın Mirasına Layık Olmaya Çalışıyoruz" - Son Dakika
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