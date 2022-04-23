İZMİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU - Son Dakika

İZMİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve ailelerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar öğrenciler tarafından göndere çekildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür törende yaptığı konuşmada, TBMM'nin açılışının, aziz milletin iradesine şartlar ne olursa olsun hiçbir gücün engel olamayacağını gösterdiğini söyledi. 23 Nisan 1920'de yalnızca siyasi iradenin tecelli etmediğini ifade eden Yentür, " Samsun'da atılan ilk adımla Sivas'ta şekillenen egemenlik bağımsızlık birlik ve beraberlik arzumuzun can bulmasıdır. 23 Nisan cepheden cepheye koşanların, dünyaya kök söktüren efelerin efesi Yörük Efe'nin nice eşsiz kahramanın güçlü iradesinin yansımasıdır. 23 Nisan 1920 tarihi aziz milletimize her zaman en büyük güçlüklere kendi iradesiyle karşı koyabileceğini göstermiştir" dedi.

Törene vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Güneşli havanın etkisiyle her yaştan öğrenci meydana akın etti. Meydanda yaklaşık 1500 öğrenci sahne alıp bayraklar eşliğinde çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.